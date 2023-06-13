حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك والصحة لضبط الأسواق فى أسوان

وفى ضوء ذلك استكمل الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بأسوان تنظيم الحملات المكبرة المشتركة مع مفتشى الأغذية بصحة أسوان حيث أسفرت الجهود عن ضبط 220 كجم من الجبن مجهولة المصدر حيث تم إكتشاف تدوين تاريخين إنتهاء للصلاحية، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية، وتم كذلك إعدام 18 كجم لأغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

فى سياق منفصل، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة ، وقرية الحمام التابعة لمركز إدفو، وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

من جانبه كان قد أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في "تصريحات صحفية" أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2293 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.