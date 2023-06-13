اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:09 م
أكرم القصاص
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خلال مناقشة محافظ كفر الشيخ لـ 22 مواطنا خلال اللقاء الجماهيري..

تقديم خدمات طبية لعدد من المرضى وإدراج مدرسة وصرف قرية ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:21 م
تقديم خدمات طبية لعدد من المرضى وإدراج مدرسة وصرف قرية ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ خلال القاء الجماهيري
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الديتن، محافظ كفر الشيخ، 22 مواطنًا من أبناء المحافظة، خلال لقاء المواطنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن المعنيين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من طرح مدرسة للتعليم الأساسي بكفر عسكر التابعة لمركز كفر الشيخ، خلال 3 شهور، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري بحل مشكلة نقص المياه للمتضررين من أهالي ومزارعي قرية سيدي نصر بمركز كفر الشيخ، وتوجيه شركة مياه الشرب، لمعاينة بعض منازل قرية كفر عسكر، لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، في إطار برنامج حياة كريمة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة ل3 مواطنين، واتخاذ  الاجراءات الطبية بدء من الغد، لتقديم كافة الخدمات الطبية، مابين جراحة مناظير وقدم سكري، وباطنة، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة لإجراء حصر للوظائف المتاحة لذوي الإحتياجات الخاصة للشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة، لتوفير فرص عمل لهم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمريض يعاني من أمراض القلب، لتقديم الخدمات الطبية له، كما وجه وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة، كما وجه إدارة شئون المجتمع لبحث بعض الحالات الملحة مابين سكن كريم، ومصادر دخل.

 

الحضور خلال اللقاء الجماهيري
الحضور خلال اللقاء الجماهيري

 

الحضور من المواطنين والمسئولين خلال اللقاء الجماهيري
الحضور من المواطنين والمسئولين خلال اللقاء الجماهيري

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من اللقاء الجماهيري
جانب من اللقاء الجماهيري

 

محافظ كفر الشيخ خلال القاء الجماهيري
محافظ كفر الشيخ خلال القاء الجماهيري

 

 
 
 

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