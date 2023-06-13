تقديم خدمات طبية لعدد من المرضى وإدراج مدرسة وصرف قرية ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الديتن، محافظ كفر الشيخ، 22 مواطنًا من أبناء المحافظة، خلال لقاء المواطنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن المعنيين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من طرح مدرسة للتعليم الأساسي بكفر عسكر التابعة لمركز كفر الشيخ، خلال 3 شهور، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري بحل مشكلة نقص المياه للمتضررين من أهالي ومزارعي قرية سيدي نصر بمركز كفر الشيخ، وتوجيه شركة مياه الشرب، لمعاينة بعض منازل قرية كفر عسكر، لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، في إطار برنامج حياة كريمة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة ل3 مواطنين، واتخاذ الاجراءات الطبية بدء من الغد، لتقديم كافة الخدمات الطبية، مابين جراحة مناظير وقدم سكري، وباطنة، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة لإجراء حصر للوظائف المتاحة لذوي الإحتياجات الخاصة للشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة، لتوفير فرص عمل لهم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمريض يعاني من أمراض القلب، لتقديم الخدمات الطبية له، كما وجه وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة، كما وجه إدارة شئون المجتمع لبحث بعض الحالات الملحة مابين سكن كريم، ومصادر دخل.



الحضور خلال اللقاء الجماهيري



الحضور من المواطنين والمسئولين خلال اللقاء الجماهيري



جانب من الحضور



جانب من اللقاء الجماهيري