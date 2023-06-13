تعرف على الآثار الجانبية لتناول الكثير من الطماطم

كتب – حسام الشقويرى

توفر الطماطم العديد من الفوائد الصحية، إلا أن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، وأحد الأسباب الشائعة للآثار الجانبية للطماطم هو جرعة زائدة من اللايكوبين، وهو كاروتينويد غذائي موجود في الطماطم والمنتجات القائمة على الطماطم، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

وتوفر منتجات الطماطم مثل عصير الطماطم والكاتشب وصلصة البيتزا أعلى نسبة من اللايكوبين في النظام الغذائي المتوسط. يعتبر اللايكوبين مفيدًا باعتباره تلوينًا للطعام ويسمح باستخدامه في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المصادر الغذائية، ويوجد اللايكوبين في بعض المكملات الغذائية أو الصيغ متعددة المكونات. لذلك عادة ما يكون جزءًا من النظام الغذائي لكل فرد. على الرغم من أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية، إلا أن استهلاكه المفرط أو جرعة زائدة من اللايكوبين يمكن أن يكون خطيرًا.

بعض الآثار الجانبية لجرعة زائدة من اللايكوبين يمكن أن يكون لها آثار مزمنة على الجسم. على سبيل المثال، يمكن أن يسبب تناول اللايكوبين المفرط بسبب استهلاك الطماطم الإسهال والغثيان وتشنجات المعدة والغازات وحتى القيء.

لذا، إذا كنت تستهلك الكثير من منتجات الطماطم، فحاول تقليصها لترى ما إذا كنت ستلاحظ فرقًا، ومع ذلك، في بعض الحالات، تكون الآثار الجانبية ناتجة عن الطبيعة الحمضية للطماطم بدلاً من الليكوبين، ما يسبب تهيج المعدة. علاوة على ذلك، يمكن أن تتفاقم قرحة المعدة من الأطعمة التي تحتوي على الطماطم. أيضًا أولئك الذين يتناولون أدوية لضغط الدم المنخفض يجب ألا يأخذوا الليكوبين، لأنه يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم.

الآثار الجانبية الأخرى للإفراط في تناول الطماطم والليكوبين

الطماطم حمضية، ما يعطيها طعمًا حامضًا. نتيجة لذلك ، قد يؤدي استهلاك الكثير منها بأعداد كبيرة إلى حرقة المعدة والارتجاع الحمضي. بالإضافة إلى ذلك ، الطماطم غنية بالسولانين ، وهو نوع من القلويد. السولانين مسؤول عن تراكم الكالسيوم في الأنسجة مما يؤدي إلى الالتهاب. إنه أحد الآثار الجانبية الهامة التي تصاحب جرعة زائدة من اللايكوبين. الآثار الجانبية الأخرى للإفراط في تناول الطماطم هي:

1. الحموضة

تحتوي الطماطم على حمض الماليك والستريك ، مما يجعل معدتك شديدة الحموضة. بسبب تطور أحماض معدية مختلفة في المعدة ، فإن تناول الكثير من الطماطم يمكن أن يسبب حرقة المعدة أو ارتداد الحمض. لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون عادة من ضيق في المعدة أو لديهم أعراض ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي) الحد من استهلاكهم للطماطم.

2. تلون الجلد

قد يبدو غريباً أن تناول الكثير من الطماطم قد يضر بشرتك عن طريق التسبب في Lycopenodermia ، وهي حالة تسبب فيها مستويات اللايكوبين المرتفعة في الدم تغير لون الجلد ومظهره الباهت. وفقًا للخبراء ، يعتبر تناول الليكوبين اليومي 75 مجم آمنًا.

3. الحساسية

يمكن أن يسبب الهيستامين ، وهو مادة موجودة في الطماطم ، أعراض الحساسية مثل السعال والعطس والطفح الجلدي وتهيج الحلق بعد تناول الطعام بوقت قصير. نتيجة لذلك ، إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه ، فتجنب تناوله. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تسبب الطماطم أيضًا التهاب الجلد التماسي التحسسي. يصاب الجلد بالحكة والتورم بمجرد لمس غلاف الفاكهة إذا كنت تعاني من الحساسية.

4. آلام المفاصل

مادة Solanine ، وهي مادة شبه قلوية توجد في الطماطم ، مسؤولة عن تورم المفاصل وآلامها. يمكن أن تسبب الطماطم أيضًا التهاب المفاصل عن طريق زيادة خطر تراكم الكالسيوم في الأنسجة. لذلك ، قلل من تناول الطماطم إذا كنت تعاني حاليًا من آلام المفاصل.

5. حصى الكلى

بعض المواد الكيميائية في الطماطم معقدة لتحلل سوائل الجهاز الهضمي. نتيجة لذلك ، يمكن أن يتراكم الكالسيوم والأكسالات في الجسم، مكونين حصوات الكلى.