المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه وآخرين بقتل شخص والشروع بقتل نجل عمه ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل، لاتهامه وشقيقيه سبق الحكم عليهم، لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل نجل عمه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عرفه م م"، 45 سنة، سبق الحكم عليه، و"نبيل م م"، 37 سنو، المتهم الحالى بالقضية، عامل، و"رمضان م م"، 42 سنة، مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، قتلوا المجنى عليه مصطفى جودة عراقى - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) بأن تربصوا به بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعل الثانى مشادة بينه المجنى عليه وأثنائها ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض سالف البيان قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان على عراقى السيد مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار الترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) بأن تربصوا به وبحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفر به المتهم الاول حتى تعدى عليه بالسلاح الأبيض الذى يحوزه صوب رأسه، حال وجود باقى المتهمين بمسرح الواقعة للشد بن أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو لقى المجنى عليه الضربة بيده فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وتداركه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى.