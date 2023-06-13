المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص و3 سنوات لسيدة لاتهامهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" و"ر.ع.ع" و"م.ع.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات كما عاقبت المتهمة" ا.ا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بتكوبن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنيين بالاكراه بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أحد الأشخاص مفاده أنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز فوجئ بالمتهمين يخرجون عليه وبحوزتهم اسلحة وقاموا بتهديده واستولوا منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.