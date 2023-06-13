التهابات الأذن عند الأطفال.. طرق العلاج والوقاية

كتبت إيناس البنا

ربما لاحظت انتشار التهابات الأذن لدى أطفالك في سنوات نموهم، خاصةً عندما يكونون دون سن الخامسة، يمكن أن يسبب عدم الراحة والضيق لطفلك ويؤثر على نمط حياتهم اليومية، بينما يصاب بها البالغون ، تزداد احتمالية إصابة الأطفال بها لأن أجهزتهم المناعية لم تتطور بما يكفي لمقاومة الفيروسات والبكتيريا الشائعة.

فهم التهابات الأذن

عدوى الأذن



تحدث التهابات الأذن وفقا لموقع " onlymyhealth "، المعروفة باسم التهاب الأذن الوسطى ، عندما تلتهب الأذن الوسطى نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية، وفقًا للمجلة الدولية لطب الأطفال ، كان انتشار التهابات الأذن 7.9٪ بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 5 سنوات و 3.3٪ بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن بسبب قناتهم السمعية الأقصر والأكثر أفقية (تربط قناتا أوستاكي أذنيك الوسطى بمؤخرة الحلق)، يمكن أن يتم حظره بسهولة ، مما يؤدي إلى تجمع السوائل. يمكن أن تسبب عدوى الأذن ألمًا في الأذن وحمى وتهيجًا وصعوبة في النوم وفقدان السمع وتصريف السوائل.

كيفية علاج التهابات الأذن



عندما يتعلق الأمر بعلاج التهابات الأذن عند الأطفال ، يمكن أن توفر عدة طرق الراحة وتعزز الشفاء ، "يمكن للوالدين الانتظار 24-48 ساعة لمعرفة ما إذا كانت عدوى أذن الطفل تتحسن من تلقاء نفسها ، وإلا يوصى باستشارة أخصائي."

سيتم وصف المضادات الحيوية:

إذا كان الطفل يعاني من مرض معتدل أو شديد مع ارتفاع في درجة الحرارة.

الشعور بألم شديد في الأذن

إذا لم تتحسن الحالة في غضون 48 ساعة

إذا كانت قناة الأذن تنتج سائلًا جديدًا

وأضاف أن المضادات الحيوية موصى بها لعلاج التهابات الأذن غير المعقدة لمدة 7-10 أيام للفئة العمرية من 6 أشهر إلى سنتين ، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين سيحصلون على المضاد الحيوي لمدة 5 أيام. يتم توفير الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين للأطفال لتقليل الألم.

يشعر الأطفال عادة بالتحسن في غضون يوم واحد من بدء تناول المضاد الحيوي ، ولكن تأكد من إنهاء الدورة. ستكون زيارة الطبيب من حين لآخر مفيدة لأنها ستساعد في ضمان إزالة العدوى تمامًا أم لا.

تدابير العلاج الأخرى التي تشمل ما يلي:

قطرات أذن

في بعض الحالات ، قد يُنصح باستخدام قطرات الأذن بالمضادات الحيوية لتخفيف الألم ومكافحة العدوى.

كمادات دافئة

قد يساعد الضغط الدافئ على الأذن المصابة في تقليل الانزعاج والالتهاب.

كيفية منع التهابات الأذن



الوقاية من التهابات الأذن هي المفتاح لتقليل تكرار النوبات وشدتها. فيما يلي بعض الإجراءات التي يجب عليك اتباعها:

تطعيم الطفل: ويشمل لقاح المكورات الرئوية المتقارن

ضع في اعتبارك الرضاعة الطبيعية: يمد حليب الثدي الطفل بالأجسام المضادة لمحاربة العدوى

الحفاظ على وضع التغذية الصحيح: تأكد من أن الطفل يجلس أثناء الرضاعة لمنع السوائل من التدفق إلى الأذن الوسطى

الحفاظ على النظافة: ويشمل ذلك غسل اليدين بشكل متكرر (كلا الوالدين والأطفال)

ابتعد عن المرضى لأن الأطفال قد يصابون بفيروس أو عدوى أسهل بكثير من البالغين

تجنب التدخين السلبي (كلا الوالدين والأطفال)