اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى بأسيوط

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:35 م
إصابة 8 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب فى أسيوط.

 

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من المنطقة الصناعية بعرب العوامر ووجود مصابين.

 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم 3685 ن ف د ميكروباص بعامود إنارة بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

 

أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد. خ. س 32 عاما، وأحمد. ص. ك 32 عاما، وخالد. ع. ح 42 عاما، ومحمود. ب. أ 38 عامًا، وأحمد. م. ب 20 عامًا، ومحمد. أ. ف 20 عامًا، وأحمد. س 23 عامًا، وسيد. ع. إ 41 عامًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.


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