اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بالشارع فى أخميم بسوهاج

الأحد، 04 يونيو 2023 09:23 ص
مصرع سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بالشارع فى أخميم بسوهاج سيارات إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد طريق سوهاج أخميم شرقى محافظة سوهاج اصطدام سيارة ميكروباص بربة منزل مما نتج عنه إصابتها بكسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ " وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى وتم التحفظ على السيارة وقائدها.
 
كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد باصطدام سيارة بسيدة مما نتج عنه إصابتها التى أدت إلى وفاتها تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق عقب انتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بوجود مصادمة ومصابه بطريق " أخميم سوهاج " دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ميكروباص " قيادة المدعو حمادة م ش ى 27 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام أختلت عجلة القيادة بيده واصطدما بالمدعوة أمنه ب م م 55 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز جهينة مما أدى لإصابتها " بكسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ " وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.
 
وبسؤال قائد السيارة بأنه أثناء سيرة فوجئ بالمذكور تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها وبسؤال زوج المتوفاة المدعو جلال ا ا ح 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ونفى الشبهة الجنائية تم تحيرى محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 

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