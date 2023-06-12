7 محطات مياه وصرف بالمنيا تحصل على شهادة الأيزو فى السلامة والصحة المهنية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إن 7 محطات مياه شرب وصرف صحى قد حصلت على شهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية.

وتلك المحطات شملت محطة رفع صرف صحي أبيوها، بني عبيد بمركز أبوقرقاص، ومحطة مياه الرحمانية وتل بني عمران بمركز ديرمواس، ومحطة مياه معصرة ملوي، ومحطة السلام المرشحة بمركز بني مزار ، ومحطة مياه سلطانة بالمنيا.

وأكد السعيد أن الحصول على مثل هذه الشهادات الدولية يتم في إطار خطة الشركة من أجل النهوض بكافة الخدمات الحياتية المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لتأهيل كافة المحطات على شهادة الأيزو.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بتأمين وسلامة العنصر البشري وتوفير عوامل السلامة والصحة المهنية.