مياه المنيا: انطلاق دوري "كل نقطة بتفرق" لكرة القدم ضمن فعاليات الأسبوع المائى

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا والعضو المنتدب، انطلاق دوري كل نقطه بتفرق ضمن فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع مركز شباب أبو فليو، حيث تم البدء في فعاليات دوري كرة القدم بقرية ابو فليو ضمن فعاليات التوعية المائية بالقرية.

وأكد السعيد على أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الروح المعنوية والتعريف بالشركة وخدماتها والتعاون مع المواطنين وتعريفهم برسالة الشركة نحو ترشيد الاستهلاك وخاصة خلال الأسبوع المائي.

وأكد السعيد على استمرار فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، حيث تم عمل ندوة توعية بالمعهد الأزهري وعمل مسابقة بين طلبة المعهد وتعليق بوسترات توعية.

وتم سحب عينات مياه شرب من المجلس القومي للمرأة للتأكد من جودة المياه وتركيب قطع موفرة بمحكمة الأسرة وسحب عينات من منازل بمناطق مختلفة بقرية ابو فليو بالتعاون مع المعمل المركزي للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، وعمل حملات طرق أبواب لبحث مشكلات المياه مع أهالي القرية وتوعيتهم بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وفي سياق متصل تم عمل ندوة توعية بأهمية الترشيد وآداب النظافة العامل بمدارس القرية وعمل أنشطة توعوية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس بهدف توعية طلاب النشء بأهمية الترشيد.

وأكد السعيد على التعاون مع القطاع التجاري والشبكات لعمل لجان تحصيل فواتير ومتأخرات والمرور على الوصلات الخلسة وحصرها.

واكد السعيد على أن الأنشطة التوعوية مستمرة طوال أيام الأسبوع وحتى 16 مارس 2023بمناسبة اليوم العالمي للمياه.