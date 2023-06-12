اليوم السابع
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هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة الجديدة

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:04 ص
هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة الجديدة المنصورة الجديدة- أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 2 كافيتريا بالصف الأمامي بمساحة ( 348م2 ) للكافيتريا بنشاط تأجير شماسي وكراسي ومستلزمات الشاطئ وبيع المأكولات والمشروبات والعصائر، و6 كافيتريات بالصف الخلفي بمساحة (224 م2) للكافيتريا بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بمنطقة الكورنيش الشرقي بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة سنتين.
 
ولفت رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
 
 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

هيئه المجتمعات العمرانيه



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