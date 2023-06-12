هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 2 كافيتريا بالصف الأمامي بمساحة ( 348م2 ) للكافيتريا بنشاط تأجير شماسي وكراسي ومستلزمات الشاطئ وبيع المأكولات والمشروبات والعصائر، و6 كافيتريات بالصف الخلفي بمساحة (224 م2) للكافيتريا بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بمنطقة الكورنيش الشرقي بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة سنتين.