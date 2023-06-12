مليار و271 مليون جنيه إجمالى استثمارات المخلفات الصلبة خلال 9 سنوات بالمنوفية

يعد قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية لم تشهدها منذ سنوات عديدة وقد بلغ جملة الاستثمارات بالقطاع (مليار و271 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، ومنذ تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، فقد أعطى ذلك الملف الحيوي أولوية قصوى من خلال تقديم الدعم الكامل لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضاريا وجمالياً.

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خطة طموحة لتطوير المناطق غير المخططة والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية والبنية الأساسية ، وقام المحافظ بتوقيع بروتوكول مع صندوق تطوير المناطق الحضرية بجملة استثمارات بلغت (430) مليون جنيه لخدمة ما يزيد عن (136) ألف نسمة بواقع (6) مناطق وهم ( منطقة البر الشرقي ، ميت خاقان ، كفر المصلحة ) بحي شرق شبين الكوم ، و (منطقة العزبة الغربية ، قبلي ، بحرى ) بحي غرب شبين الكوم .

وأشار محافظ المنوفية، فى بيان له، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وجارى نهو الأعمال المقررة بالمرحلة الثانية بحي شرق شبين الكوم ، حيث تم الانتهاء من رصف (233) شارع بطول (72)كم ، وشبكات مياه بطول (32) كم وشبكات صرف بطول (22)كم ، فيما تم تركيب (1850) عمود إنارة و(5ألاف و730) كشاف لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

( وفي قطاع التطوير الحضارى )، وتبنى محافظ المنوفية خطة شاملة لتطوير المظهر الحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2023 وذلك من خلال تخصيص المبالغ اللازمة بالخطة الاستثمارية إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتمثل في المشاركة المجتمعية من البنوك المصرية ورجال الأعمال بالمحافظة ، ومن أهم تلك المشروعات ( تطوير الميادين والحدائق العامة وإنشاء الأسوق والمواقف الحضارية ) لإضفاء مظهر جمالي للمحافظة وإعادتها إلى سابق عهدها.

فى مجال تطوير الميادين في إطار الرؤية البناءة لمحافظ المنوفية لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة الميادين إلى رونقها وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة ،فقد تم إعداد تصميمات حديثة للميادين بمدن المحافظة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير ورفع كفاءة (13) ميدان وهم ( ميدان أنور السادات ، ميدان تحيا مصر ،ميدان الزهور ، ميدان السلام ، ميدان 30 يونيو بحي شرق ، ميدان التعمير ، ميدان شرف ، ميدان شارع عاطف السادات ، ميدان الإسعاف ، ميدان سليمان متولى ، تطوير كوبرى عمر أفندي ، تطوير كورنيش شبين الكوم ، تطوير كورنيش بركة السبع ).

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وفى مجال الحدائق العامة بلغت الاإستثمارات (24) مليون جنيه وفيما يخص إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ، فقد تم تعميم فكرة إنشاء الحدائق بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد التصميمات الحضارية بقيمة استثمارات بلغت (24) مليون جنيه ، وقامت محافظة المنوفية بإنشاء عدد (13) حديقة نموذجية على مستوى المحافظة وهم " (3) شبين الكوم ، و(3) حدائق بأشمون ، و(3) بتلا، و(4) حدائق بمنوف وقويسنا والباجور والشهداء )، بالإضافة إلى زراعة (6ألاف و700) شجرة زينة ومثمر ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة ) .

ومن أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى:-

1- إنشاء وتطوير حديقة الباجور بمركز الباجور .

2- إنشاء وتطوير كورنيش الباجور بمركز الباجور.

3- إنشاء وتطوير كورنيش بركة السبع بمركز بركة السبع .

4- انشاء كوبرى مشاة يربط بين قرية بي العرب وقرية ابو سنيطة بمركز الباجور .

5- تطوير ممشى البطحة القبلية بمدينة منوف.

6- تطوير ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف.

7- تطوير الحديقة الدولية بركة السبع غرب ببركة السبع .

8- ممشى بركة السبع غرب ببركة السبع.

9- تطوير حديقة بشاير الخير بشارع عاطف السادات بحى غرب شبين الكوم .

واستكمالا للخطط التنموية التي تشهدها محافظة المنوفية بشتى المجالات ، فقد وضع محافظ المنوفية نصب عينيه خطة محكمة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف الرسمية والعشوائية لتعظيم مواردها الذاتية والاستثمار فيها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم البدء في تطوير المواقف بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها من الخطة الاستثمارية بقيمة استثمارات بلغت (20) مليون جنيه ، وتم إنشاء (4) مواقف نموذجية بمراكز ( منوف وتلا والشهداء وأشمون ) وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة الاستثمارات بقطاع تحسين البيئة خلال العام المالي الحالي بلغت (179مليون و18 ألف جنيه ) ، تنوعت ما بين دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة ، توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء ، تطوير (5) ميادين بمنوف و(3)حدائق بحي غرب وتلا وبركة السبع ، وكذا استكمال تغطية مصرف منوف وتطوير وتجميل كورنيش النيل بشبين الكوم .

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام (2020) ، كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة والقيام بحملات دورية لدعم الحملات الميكانيكية بالوحدات ، بالإضافة إلى رفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والفرعية ، علاوة على القيام بأعمال الكنس الآلي للشوارع الرئيسية بالمدن ، وتضم الوحدة (15) معدة تتنوع ما بين (4) لودر مفصلى كبير ، (2) لودر زاحف ، سيارة مكنسية ، (3) سيارة قلاب 20 طن ، سيارة قلاب 30طن ، وكذا (3) سيارة قلاب 50 طن ، وحفار .

أوضح محافظ المنوفية بأنه تم رفع أكثر من 2مليون و 400 ألف طن تراكمات المخلفات بعدد (8) مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالي استثمارات بلغت (243) مليون جنيه ، بالإضافة إلى الجهود اليومية لرفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والتي بلغت أكثر من (1،700)مليون طن باستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدات المحلية .

وفيما يخص منشأت إدارة المخلفات الصلبة بجملة إستثمارات (434) مليون جنيه، فقد حرصت محافظة المنوفية على إنشاء (2) مصانع لتدوير القمامة وهم مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة (150) مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بقويسنا بتكلفة (165) مليون جنيه ، بالإضافة إلى انشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز تلا بتكلفة (35) مليون جنيه ، و(2) خلية مدفن صحى بتكلفة (46) مليون جنيه ، (6) محطات وسيطة متحركة بتكلفة (72) مليون جنيه .

كما حرصت المحافظة على إدماج القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى إدارة المخلفات البلدية من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لجمع ونقل المخلفات البلدية ، حيث تم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلى والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم، وذلك بهدف جمع ونقل المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية ، وتقديم خدمة النظافة وكنس وغسيل وتجريد الشوارع والمرافق العامة ، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع العاصمة ويعد نقطة انطلاق لبيئة أفضل على أرض المنوفية، ويعد هذا البروتوكول مرحلة أولى لتطبيق منظومة الجمع المنزلى وسيتم تعميمه في كافة مراكز ومدن المحافظة ، كما تم رفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء على جسور الترع ومداخل القري بنطاق المحافظة.



