مدير وكالة الطاقة الذرية يزور أوكرانيا للاجتماع مع زيلينسكي

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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الإثنين، إنه انطلق في زيارة إلى أوكرانيا يلتقي خلالها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأضاف جروسي - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" - أنه سيعمل خلال زيارته إلى أوكرانيا لتقديم برنامج لمساعدة كييف في أعقاب الفيضانات الكارثية في جنوب البلاد بسبب سد كاخوفكا.



وأشار جروسي إلى أنه سيقوم أيضًا بتقييم الوضع في محطة الطاقة النووية بمنطقة زابوريجيا، والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لافتًا إلى أنه سيُشرف أيضًا على تغيير فريق الإشراف والمراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا.



وأرفق جروسي، مع منشوره على موقع "تويتر"، صورتين يظهر فيهما مع فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرتدين الزي الرسمي للوكالة الدولية، أثناء استعدادهم للانطلاق في رحلتهم إلى أوكرانيا.



يذكر أن جروسي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيقود المهمة المتوجهة إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، مؤكدًا أنها "لحظة حاسمة للأمان النووي"