لجنة "إدارة الثانوية العامة" بأسيوط تنعى وفاة معلمين أثناء مشاركتهما فى الامتحانات

أسيوط -هيثم البدرى

. نعى عبدالعال فرحات معوض، رئيس لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط وفاة معلمين من أبناء محافظة أسيوط، أثناء مشاركتهما فى امتحانات الثانوية العامة بمحافظتى سوهاج والأقصر

وقال رئيس لجنة الادارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط فى بيان إعلامى أن عزت فاروق إسكندر توفى فى حادث قطار أثناء توجهه لإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه على محطة فرشوط متجهاً إلى احدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور التابعة للإدارة التعليمية بفرشوط محافظة سوهاج.

وأضاف رئيس اللجنة أنه جبريل على محمد سليمان، المراقب الثانى توفى أثناء أداء عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفى الدولى بالأقصر وتتقدم لجنة الإدارة بخالص العزاء لأسرة المعلمين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم ذويهم الصبر والسلوان.