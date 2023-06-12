تعليم جنوب سيناء: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء غرفة عمليات المديرية وبالتنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والإدارات والمركزية بالوزارة، وذلك لمتابعة لسير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023 في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ومن جانبه شدد السيد وكيل الوزارة على الالتزام بالتعليمات الوزارية وخصوصا عدم اصطحاب الهاتف أو أية اجهزة أخرى داخل اللجان سواء مع أعضاء اللجان أو الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالإدارات، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و"البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى وأن أعمال الامتحان في مادة التربية الدينية مرت بسلام.