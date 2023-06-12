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طلاب الثانوية بأسوان: الامتحان سهل وتجربة لإزالة الرهبة عن باقى مواد المجموع

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:23 م
طلاب الثانوية بأسوان: الامتحان سهل وتجربة لإزالة الرهبة عن باقى مواد المجموع طلاب الثانوية العامة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أكد طلاب الثانوية العامة بأسوان، سهولة مادتى التربية الدينية والإحصاء، فى أولى محطات ماراثون امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم، وتمتد حتى 13 يوليو، موضحين أنها تجربة جيدة لإزالة الرهبة لديهم فى خوض باقى الامتحانات، خاصة أن البداية كانت لمواد خارج المجموع.
 
فى سياق متصل، تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، عددا من لجان الثانوية العامة رافقه خلال الجولة عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من خلال لقاء عدد من طلاب الثانوية العامة داخل لجان مدارس مدينة أسوان.
 
ومن جانبه، أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لم تسجل اليوم، أى شكاوى أو تجاوزات خلال امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية، فى مستهل مشوار ماراثون امتحانات الثانوية العامة.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكد من وصول الأسئلة وتأمين ونقل الأوراق اللازمة للامتحانات بأمان فى موعدها المحدد وتوزيعها على 26 لجنة بإدارات المديرية الخمس، مع توفير وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة البالغ عددهم نحو 7779 طالبا وطالبة.
 
يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم، الاثنين، وتمتد حتى 13 يوليو المقبل، ويؤدى نحو 7779 طالبا وطالبة الامتحانات فى محافظة أسوان، على نطاق 26 لجنة موزعة على مدارس إدارات أسوان التعليمية الخمس.
 
 

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