ضبط هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك ولحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تكثف محافظة الجيزة حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمجازر على مستوى المراكز والأحياء والقرى، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامتهم، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، توجهت مأمورية خلال يومي الأحد والإثنين الموافق 11، و12 يونيو الجاري، للتفتيش على اللحوم والمنتجات بمعرفة أطباء جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري، وبالاشتراك مع الأجهزة المعاونة من مديرية التموين والمحليات بنطاق حي الهرم.

أسفرت الحملة عن ضبط 66 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير عدد 2 محاضر قانونية للعرض على النيابة.

وخلال حملة بنطاق مدينة 6 أكتوبر قسم ثان، تم ضبط 550 كيلو هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر، كما تم ضبط 96 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير عدد 2 محضر قانوني.