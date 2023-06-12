

وأوضح ريشيتنيكوف -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحن نستعد لإطلاق التأشيرات الإلكترونية.. لقد وعدت وزارة الخارجية الروسية بإطلاق النظام بحلول 15 يوليو المقبل".



وأضاف ريشيتنيكوف، خلال اجتماعه بمجموعة من رجال الأعمال على هامش منتدى سياحي روسي، أنه "كان هناك الكثير من المشكلات الفنية مع وزارتي الداخلية والتنمية الرقمية، ولكن تمت تسوية جميع الأمور، وننتظر بداية تشغيل النظام".



يذكر أن روسيا اعتمدت في 2020 قانونًا بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني 52 دولة عبر الإنترنت اعتبارًا من عام 2021، لكن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر العام الماضي توجيهات باستئناف إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني تلك الدول غير المُدرجة في قائمة "الدول غير الصديقة".