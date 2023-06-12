رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الفيوم رباب الجالي

قام الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2022في كليات التربية والخدمة الاجتماعية والعلوم ودار العلوم، بحضور الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور صالح العوني، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عجيلة، القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم، ووكلاء تلك الكليات وذلك اليوم الإثنين الموافق 12-6-2023.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته أنه تم الاطمئنان على سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر والتأكد من وجود أستاذ المادة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما أشاد بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات.

وأشار الدكتور محمد فاروق الخبيري إلى التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعة حلها، وأضاف أنه اليوم قام بأداء الامتحانات بكلية التربية الفرقة الرابعة 335 طالب وطالبة، وفي كلية العلوم الفرقة الأولى 135 طالب وطالبة، وفي كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى 650 طالب وطالبة انتظام و 348 طالب وطالبة انتساب، وفي كلية دار العلوم الفرقة الأولى 205 طالب وطالبة انتظام وانتساب والفرقة الثالثة 335 طالب وطالبة انتظام وانتساب.