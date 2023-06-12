تنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء رياضيًا وكشفيًا وورش لتعلم الحرف بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدداً من الفعاليات منها، المشروع القومى لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" بجمعية تنمية المجتمع المحلى بمدينة كفر الشيخ والمشروع، وشاركت في الملتقى الخامس للحرف اليدوية بالمدينة الشبابية برأس البر، بمشاركة 10 عضوات من أعضاء أندية الفتاة والمرأة من مراكز شباب كفر الشيخ.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، زيارة ميدانية للنشء من أعضاء نادي المناخ بمركز شباب بيلا ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المشروع القومي يهدف إلى تنمية قدرات الأبناء بدور الإيواء وتنمية مواهبهم الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة، لشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة مع توفير مدربين متخصصين في رياضتي كرة القدم وتنس الطاولة والتمرينات البدنية المتنوعة.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فعاليات ورش العمل، تضمنت التدريب على تصميم تابلوهات المسامير، أباجورات الخيوط، و الرسم على القماش و تصنيع منتجات بمادة الريزن ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الفتيات وتأهيلهن وتدريبهن، ونشر ثقافة العمل الحر و القضاء على البطالة والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

وثمن محروس، التجربة التى مر بها النشء الصغير والزيارة الميدانية لمعهد البحوث المائية ببرج البرلس لاكتساب معلومات قيمة و مشاهدة حفريات قديمة والتعرف على أثر تغير المناخ على مر الزمان على تطور الكائنات الحية و إندثار كائنات حية مثل الديناصور، الفعاليات بدأت بنادى المناخ والبيئة بمركز شباب بيلا، بزراعة الأسطح باستخدام زجاجات البلاستيك وفى ثانى أيامه، عقد لقاء حواري عن التلوث البيئي وأسبابه والسلبيات الخاصة باستخدام البلاستيك، وأخطاره على البيئة، وتضمن جانب من فعاليات الاحتفال محاضرة عن أهمية زراعة الأشجار وزيارة ميدانية لمشروع تحلية المياه بقرية إبشان.