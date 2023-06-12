تعليم الدقهلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية شريف الديب

شكلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة ناصر شعبان وكيل الوزارة، غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظيا، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة إلى لجان الامتحانات وتوزيع الأسئلة وكذا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة تحت حراسة قوات الشرطة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مركز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان ، وكذا رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.

وانطلق مارثون الثانوية العامة ، صباح اليوم الإثنين، داخل 151 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية لأداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وسط حراسة مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية بمحيط اللجان الامتحانية ووضع بوابات الكترونية للتفتيش.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات صحفية اليوم، إن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية بنطاق محافظة الدقهلية 53414 طالب وطالبة مقسمين الى 31688 بالشعبة علمي رياضيات، و 14054 لشعبة الأدبي و344 دبلومه،و4320 منازل و 2188 خدمات .

ويبلغ عدد الطلاب البنين 23769 طالب والبنات 29644 طالبة، داخل 147 لجنة امتحانية فضلا عن لجنة للطلاب المكفوفين ولجنة بسجن جمصة المركزي ولجنة للمتفوقين علوم وتكنولوجيا ومعهد الأورام ليصل إجمالي عدد اللجان لـ 151 لجنة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى تجهيز استراحات لمراقبي امتحانات الثانوية العامة وتجهيزها بالأثاث وكافة سبل الراحة مؤكدا أن إجمالي الاستراحات 36 استراحة منها 19 استراحة للمراقبين الرجال و17 استراحة للسيدات.

وأشار شعبان، إلى أنه جرى عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما جرى عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية ، و التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية ،و التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وأكد وكيل الوزارة، توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

ولفت ناصر، إلى أنه جرى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.