اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مواعيد قطارات العيد المكيفة الإضافية من القاهرة لأسوان والعكس

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:00 م
تعرف على مواعيد قطارات العيد المكيفة الإضافية من القاهرة لأسوان والعكس محطة قطار - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات إضافية خلال الفترة من 2023/6/22  حتى 8 /7 / 2023  علاوة على القطارات الحالية، ضمن استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك.
 

وينشر اليوم السابع بيانا بمواعيد القطارات المكيفة الإضافية من القاهرة لأسوان:

 

 
 
أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس:
 
- قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7 / 7 حيث يقوم الساعة 8.40 مساء من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5.10  صباحاً.
 
- قطار 2041 (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6  حتي 8/ 7 حيث يقوم الساعة 8.30  صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5.25 مساء.
 
 
 
ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس:
 
- قطار 1640 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22 / 6 حتي 7/ 7  حيث يقوم الساعة 9.50 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10.30 صباحاً
 
 
 
- قطار 1641 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من23/ 6 حتي 8/7  حيث يقوم الساعة 10.30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11.15 صباحاً.
 
 
 
- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 26 / 6  فقط حيث يقوم الساعة 5.00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5.15 صباحاً.
 
 
 
- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 1 / 7  فقط حيث يقوم الساعة 12.50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.00 مساء.
 
 
 
ثالثاً: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس:
 
- قطار 1642 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى 7/7  حيث يقوم الساعة 10.40 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحاً.
 
 
 
- قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6  حتي 8 / 7  حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحاً.
 
 
 
- قطار 1644 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 25 / 6  فقط حيث يقوم الساعة 5.10 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9.05 صباحاً.
 
 
 
قطار 1945 ( ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 2/ 7 فقط حيث يقوم الساعة 9.30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1.15 مساء.
 
 
 
رابعاً : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:
 
 
 
- قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساء.
 
- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحاً .
 
- قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساء.
 
- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء.
 
 
 
 
 
 
 
 

السكة الحديد

قطارات العيد

عيد الأضحى

قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات

النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة