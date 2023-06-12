تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، بأن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 553 شاحنة و88 سيارة.

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 292 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 261 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، القاهرة وامل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، القاهرة وامل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و130 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SYN ZUPE على متنها 2150 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات بينما تغادر السفينة SEA WAVE1 متجهة إلى جدة وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 2420 راكب بموانيها.