موانئ البحر الأحمر: انطلاق أول فوج حج برى من ميناء نويبع البحرى.. غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري لبدء موسم سفر الحج البرى حيث من المنتظر توديع 4 آلاف حاج و105 أتوبيسات (تسعة أفواج) خلال الفترة من 12 يونيه و حتى 20 يونيه من خلال رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وسينا ( آيلة بحمولة 900 راكب / 22 باص ، سينا بحمولة 600 راكب / 13 باص ) .

واكدت الهيئة ان تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وادارة المرور لمتابعة خط سير الاتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات على ان يتم تفويج الاتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

كما تم التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة تواجد عدد ( 2 ) سائق لكل باص وان تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية وكذا رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري تصريح السفر ساري لأكثر من 30 يوم والالتزام بمواعيد الحجز ( سفر / عودة ) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء.

كذلك التزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة لتسهيل سرعة الاجراءات.

ورفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع ادوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج ، والالتزام بتواجد عدد ( 2 ) سيارة اسعاف مجهزة داخل الميناء و عدد ( 1 ) سيارة اسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة او المشتبه بها للمستشفى ، مع تواجد عدد ( 5 ) أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة انتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن .

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الاجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.

مع التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء اجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للابحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية ، وتجهيز صالات السفر والوصول من ( نظافة / تكييفات / إذاعة / شاشات / كاميرات ) بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات ، مع توفير جميع الخدمات ( كهرباء / مياه / كافيتريا وغيرها وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.