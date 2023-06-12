اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 05:12 م
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انتهاء صيانة عبارة ولنش مرسى تل بنى عمران في المنيا بتكلفة 2 مليون جنيه

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:59 م
انتهاء صيانة عبارة ولنش مرسى تل بنى عمران في المنيا بتكلفة 2 مليون جنيه مرسى الحاج قنديل
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة شاملة لعبارة ولنش مرسى الحاج قنديل التابع لمجلس قروى تل بنى عمران بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه لخدمة أهالى قرى مركز ديرمواس وقرى شرق النيل وضمان أمنهم وسلامتهم.
 
أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الصيانة تمت بإحدى الشركات المعتمدة بهدف ضمان جودة وفاعلية تشغيل المعديات ومراعاة التيسير على مواطنى شرق النيل وتيسير انتقالهم من وإلى المدينة والمناطق المجاورة، موجهاً بضرورة إجراء الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة وتوفير كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية وأطواق النجاة، وتفعيل الرقابة على التشغيل والتحصيل لضمان الانضباط والعمل على راحة المواطنين.
 
وكان المحافظ قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ووضع لافتات تحذيرية بالأماكن الخطرة التى يحظر فيها تواجد المواطنين.

مرسى الحاج قنديل

المراسى ابنيلية

تطوير المراسى

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