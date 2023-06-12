المكسيك تذوب.. الحرارة تصل إلى 45 درجة والسلطات تحذر من الخروج فى الشوارع

فاطمة شوقى

حذرت السلطات المكسيكية مواطنيها من الخروج فى الشوارع حيث تصل درجات الحرارة فى بعض الاماكن اى 45 درجة بسبب موجة الحر الثالثة التى تمر بها البلاد، كما طالب بتجنب الاصابة بالامراض بسبب الحر، حسبما قالت صحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية.

وقالت الصحيفة إن المكسيك تذوب من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة التى تتراوح بين 40 الى 45 درجة والتى ستستمر فى الأيام المقبلة، حيث فى الأيام الأخيرة ، وتم تسجيل درجات الحرارة المرتفعة جدا فى كل من مكسيكو سيتى وفى ولايان آخرى فى البلاد.

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية (SMN) التابعة للجنة الوطنية للمياه (كوناجوا) ، فإن نصف البلاد سيسجل درجات حرارة عالية جدًا.

ووفقًا للخبراء ، يمكن أن تستمر الموجة الحارة الثالثة التي شهدتها المكسيك لمدة أسبوع آخر ، لذلك من المهم أن تأخذ في الاعتبار التوصيات اللازمة لتجنب ضربة الشمس.

وأصدرت السلطات المكسيكية بيانا نصحت فيه بتجنب الحرارة وذلك لتجنب الامراض المرتبطة بالحر ، وقالت فيه إنه يجب على المواطنين تناول الأطعمة الطازجة والفواكه والخضروات، وتجنب حمامات الشمس بين الساعة 8 صباحًا وقبل الساعة 5 مساءً، وعدم استهلاك المشروبات الكحولية ، مع ارتداء الملابس الفاتحة اللون، واستخدم واقٍ من الشمس أو نظارة شمسية أو قبعة أو قبعة حال النزول الى الشوارع.

كما حذرت الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) من المزاج السئ الذى يصاحب ارتفاع درجات الحرارة ، قائلة إن ارتفاع درجات الحرارة حيث أنه له علاقة علمية قوية بالحرارة لأن منطقة ما تحت المهاد (المسؤولة عن الحفاظ على درجة حرارة الجسم) لا تحتوي على آلية توازن درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تغيير منطقة ما تحت المهاد لأنها تنظم سلوكيات تناول الطعام وتناول السوائل.

لذا ، فإن العرق هو طريقة الجسم للحفاظ على درجة حرارة الجسم ، ولكن مع الجفاف ، تضيع القدرة على تنظيم المستويات المثالية ، والتي تتراوح من 36.5 إلى 37.2 درجة ، حسب تفاصيل رامون لوزانو ، الأكاديمي في كلية الدراسات العليا (FES) سرقسطة. أحد الأضرار التي تحدث في الجهاز القلبي الوعائي لأنه مع الجفاف ينخفض ​​حجم الدم ويمكن أن يسبب عدم انتظام دقات القلب.