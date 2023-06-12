اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 01:17 م
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:17 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ط.ا.ك" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين  بدائرة مركز أخميم بسوهاج.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع  وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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