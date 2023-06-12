المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ط.ا.ك" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.