اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 15 سنة لعامل و6 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى الشابو والأقراص المخدرة بسوهاج

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:10 م
المشدد 15 سنة لعامل و6 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى الشابو والأقراص المخدرة بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه و"ع.ا.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو والاقراص المخدرة ترامادول على نشاط واسع وترويجه على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد كبير من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

الشابو

احميم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة