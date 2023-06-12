المشدد 15 سنة لعامل و6 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى الشابو والأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه و"ع.ا.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو والاقراص المخدرة ترامادول على نشاط واسع وترويجه على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد كبير من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.