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المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل الطالبة منة الله عماد

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:24 م
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل الطالبة منة الله عماد الدكتورة رشا راغب والطالبة منة الله عماد
كتب محمد السيد الشاذلى

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التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، الطالبة منة الله عماد الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبني الطالبة تعليميًا، لدعم تفوقها العلمي، وجاء هذا التكليف في إطار الدور الذي تلعبه الأكاديمية من رعاية واحتضان للمواهب الشابة، سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين و التى كانت قد اطلقتها الأكاديمية فى مايو هذا العام.
 
وفي  بداية حديثها، رحبت د.  رشا راغب بالطالبة منة الله، معربةً عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات التي تواجهها والتي لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة وهي الالتحاق بكلية الطب. كما شددت راغب على أن السيد الرئيس السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب، فهم دائمًا في مقدمة الملفات التي يوليها سيادته اهتمامًا بالغًأ؛ إيمانا بأن شباب مصر هو ثروتها الحقيقية. 
 
وفي وقت سابق، أُصدرت كلًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة "حياة كريمة" بيانًا صحفيًا مشتركًا عن التزامهم بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة؛ فى إطار المبادرة الرئاسية لتبني الموهوبين والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية مؤخرًا؛ تنفيذًا  لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
 
 
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الرئيس السيسى

الأكاديمية الوطنية للتدريب

رشا راغب

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