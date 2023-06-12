العراق والأردن يتفقان على تبادل الخبرات بالصناعات الدوائية

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قال وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، الأحد، إنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بالصناعات الدوائية مع الأردن.

وأضاف الحسناوي- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني فراس الهواري- أن الوزارة ماضية بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، ومنها التعاون مع الدول الأشقاء والأصدقاء بكافة الجوانب، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى عقد اجتماع أولي مشترك بين الجانبين "العراق والأردن" بحضور الكادر المتقدم للوزارتين، تم خلاله الاتفاق على التعاون بمجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والصناعات الدوائية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسجيل الأدوية في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الأدوية، وبحث تسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن، بما يسهم بالارتقاء بالجانب العلمي.

من جهته.. أعرب وزير الصحة الأردني فراس الهواري، عن شكره إلى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإلى وزير الصحة؛ لحسن الاستضافة خصوصا خلال زيارته الأولى للعراق في عهد الحكومة الحالية، مؤكدا أن اللقاء كان ناجحا وفعالا بين البلدين، وسيتم التعاون في الجوانب كافة، ومنها الصحية بين البلدين.

يذكر أن وزير الصحة العراقي بحث، خلال لقائه في مبنى الوزارة ببغداد، نظيره الأردني فراس الهواري، سبل تطوير التعاون الصحي المشترك، وذلك على هامش زيارة وزير الصحة الأردني الرسمية التي بدأت مساء السبت.