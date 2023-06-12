جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه بالسفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت والتي أبلغته بهذه الزيارة.

وأضاف بوحبيب أنه بحث مع جريو موضوع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل)، موضحا أن لبنان يطالب بإزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد لليونيفيل السنة الماضية حول توسيع حركة اليونيفيل في الجنوب.

وأوضح أنه أبلغ جريو استعداد الجيش اللبناني لمواكبة اليونيفيل في تحركاته، كما طلب منها تأمين المحروقات والبنزين للجيش اللبناني لمواكبة اليونيفيل.

كما أشار إلى أن السفيرة الفرنسية أبلغته احتمال مغادرتها لبنان في شهر أغسطس المقبل لاستلام مهامها كمديرة لشئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية ،على أن ينتقل سفير فرنسا في أنقرة هيرفيه ماجرو إلى بيروت، ليتسلم مهامه الدبلوماسية كسفير لفرنسا لدى لبنان.