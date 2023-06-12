التعليم العالي: تشكيل لجان اختيار رئيس القومى للبحوث ورئيس مركز تطوير الفلزات

كتب محمد صبحى

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.وليد الزواوي أمين عام المجلس، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة لكل من الدكتور إسلام أبو المجد بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور محمد عباس شميس بمناسبه توليه رئاسة معهد تيودور بلهارس، الدكتور ضياء خليل بمناسبه توليه منصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكى بمناسبه توليه مهام المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بالوزارة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار؛ بما يخدم الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وأهمية استفادة كل جانب من الآخر؛ لتحقيق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الوزير على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن اللجان العلمية الدائمة للترقيات، ومسميات اللجان العلمية.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بتعديل بعض أحكام قواعد التشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية والصادرة بالقرار الوزارى رقم 77 لسنة 2022.

واستعرضت د. نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة تقريرًا حول الاجتماعين السابع والثامن لحوار كاليستو جوما حول الابتكار والتقنيات الناشئة فى الدول الإفريقية.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة باختيار رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد ورؤساء الشعب والأقسام المناظرة ومديرى الأفرع لكل من: المركز القومى للبحوث، والمعهد القومى للمعايرة، والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.