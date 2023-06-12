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خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023/24.. 527 مشروعًا للتعليم العالى والبحث العلمى

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:00 ص
خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023/24.. 527 مشروعًا للتعليم العالى والبحث العلمى مجلس الشيوخ
كتبت إيمان علي

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ناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، خلال الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.

وأكدت وزارة التخطيط أنه من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

وشملت الخطة في مجال التعليم الجامعي، عدة مستهدفات:

-استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والـمنصورة الجديدة.

-استكمال 12 جامعة مُنبثقة من جامعات حكوميّة بالـمُحافظات.

-تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجيّة في تِسع مُحافظات.

-دعم الـمراكز والـمشروعات البحثيّة، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجيّة بمعهد بحوث الفلزات.

-استكمال دراسات وأبحاث الجينوم الـمرجعي للمصريين.

-تضُم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا من الـمُتوقّع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%.

-مُواصلة استكمال مراحل الـمشروعات الأخرى خلال عام الخطة.


مجلس الشيوخ

الحكومة

البرلمان

خطة التنمية



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