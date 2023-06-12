البورصة المصرية الأولى عربيا والثانية عالميا في أداء أسواق المال

كتب هانى الحوتى

تصدرت البورصة المصرية، أداء أفضل بورصات المنطقة العربية، والثانية عالميًا خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة نمو للمؤشر الرئيسي 12.5% خلال أول 3 شهور من هذا العام.

فعلى المستوى العربي، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 12.5%، أعقبه الأردن بنسبة 4%، يليه دبي بنسبة 2.1%، وصعد السعودية بنسبة 1%، وقفز تونس بنسبة 0.24%، وزاد سلطنة عمان بنسبة 0.12%، فيما تراجعت بورصات أبو ظبي، والمغرب، والبحرين بنسبة 7.7%، 3.07%، 0.5%، على التوالي.

وجاء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في المركز الثاني عالميًا بعد فرنسا التي حلت في الصدارة بنسبة نمو 13.1%، وتلا البورصة المصرية، اليابان بنسبة 7.5%، وأمريكا بنسبة 7%، ولندن بنسبة 2.4%.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع من 11949.18 نقطة في مارس عام 2022 إلى 14598.53 نقطة في مارس عام 2023 بنسبة نمو 22.17%، وقفز مؤشر إيجي إكس متساوي الأوزان من 2201.79 نقطة في مارس عام 2022 إلى 2801.93 نقطة في مارس عام 2023 بنسبة نمو 27.26%، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان من 3255.21 نقطة في مارس عام 2022 إلى 4145.50 مقطة في مارس عام 2023 بنسبة نمو 27.35%.