5 أسباب هتخليك تبدأ يومك بمضع أوراق الكاري.. أبرزها تقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن لبعض أوراق الكاري الصغيرة إضافة العديد من النكهات إلى طعامك، يحتوي كل مطبخ تقريبًا على نبات أوراق الكاري ، يمكن أن يقدم لك العديد من الفوائد الصحية ، ربما تكون قد صادفت فوائد أوراق الكاري للشعر، وبدء يومك ببضع أوراق الكاري يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك العامة، يعد مضغ 5-6 أوراق كاري نيئة على معدة فارغة مع كوب من الماء من أبسط الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعزيز صحتك، وإليك الفوائد ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الفوائد الصحية لمضغ أوراق الكاري على معدة فارغة

1. تعزيز صحة الشعر

أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة والبروتينات التي تحارب الجذور الحرة وتحافظ على شعرك قويًا وصحيًا، فيتامين ب الموجود في أوراق الكاري يعزز صحة الشعر بشكل عام، يمكنك تحسين نمو الشعر ومنع الشيب المبكر للشعر.

2. يقوي المناعة

يتم تحميل أوراق الكاري بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك وتمنعك من الإصابة بالمرض، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي ومحاربة الجذور الحرة.

3. يحسن البصر

أوراق الكاري غنية بفيتامين أ الذي يمكن أن يساعد في تحسين الرؤية. يمكن أن يساعد أيضًا في التنكس المرتبط بالعمر.

4. يخفف من غثيان الصباح

يمكن أن تساعد الخصائص الطاردة لأوراق الكاري في التحكم في عوامل مثل الغازات والانتفاخ التي تساهم في غثيان الصباح، يمكن أن يساعد مضغ أوراق الكاري أيضًا في تحسين عملية الهضم بشكل عام.

5. قد يساعد في إنقاص الوزن

وفقًا للدراسات، يمكن أن تقاوم تأثيرات السمنة وخفض الدهون للمكونات الموجودة في أوراق الكاري السمنة وكذلك تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.