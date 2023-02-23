لتخفيف آلام التهاب المفاصل .. استخدم الكارى والأناناس

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تشعر بألم التهاب المفاصل في معصميك وركبتيك وفي أي مكان آخر لا يطاق.ويوجد علاجات مباشرة بالإضافة إلى نصائح وقائية بداية من التغذية واللياقة البدنية إلى العلاجات الطبيعية ،وفقا لما نشره موقع motherearthliving.

استخدم القلوية لتحييد الألم الحمضي

الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والحمضيات وعصائر الفاكهة واللحوم الحمراء، يمكن أن تجعل آلام التهاب المفاصل أسوأ عن طريق تكوين بلورات حمضية في المفاصل. بدلًا من ذلك ، تناول الأطعمة عالية القلوية أو الأطعمة المحايدة مثل الخضروات الخضراء والبيض ومنتجات الألبان والماء.

خفف الآلام بالأناناس

ثبت أن الأناناس يقمع الالتهاب ويعزز صحة العظام ، وبالتالي يحسن آلام المفاصل في التهاب المفاصل. يعتقد أن خصائصه المضادة للالتهابات ترجع إلى محتواه العالي من البروميلين.

نكهة الكاري لوقف التورم

يحتوي الكاري الذي يحتوي على مستويات عالية من عشب الكركم على مادة السركومين ، وهو مضاد طبيعي للالتهابات يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتورم. إذا كنت لا تحب الأشياء الساخنة ، فالمكملات متوفرة أيضًا.

الحمامات الصباحية في الماء الدافئ

يمكن أن تساعد الحمامات الصباحية في الماء الدافئ ، أو نقع القدمين واليدين ، في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل ، والذي غالبًا ما يكون أول شيء أسوأ. نقع لمدة عشر دقائق على الأقل لجني الفوائد القصوى.

انقاص الوزن

وفقًا للخبراء ، فإن زيادة الوزن تشكل خطرًا على المفاصل ، حيث إن فقدان ما لا يقل عن 5 كجم (11 رطلاً) قد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام في الركبة بنسبة 50٪.