14 طبيبا من 4 جامعات يواصلون تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى بمستشفى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

. يواصل 14 طبيبا من 4 جامعات تقديم خدماتهم الطبية للمرضى مجانا داخل مستشفى العريش العام ، وأعلنت صحة شمال سيناء، أن الأطباء دفعة هم جديدة من أطباء الجامعات المصرية، الذين يصلون أسبوعيا لمستشفى العريش العام ويتجدد حضورهم من صباح يوم السبت حتى مساء الخميس من كل أسبوع

يقوم الفريق بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية.

واشار أن الدفعة تشمل دكتورة نجلاء رياض كبد وجهاز هضمى، ودكتور أحمد نصر أشعة، ودكتور أحمد يحيى جراحة أوعية دموية، ودكتور محمد رجب جراحه مخ وأعصاب، ودكتور أحمد عباس، ودكتور محمود عبدربه جراحة قلب وصدر، ودكتور نزار حسنى ودكتور أمر الله عبدالمنعم طب الأورام، ودكتور محمد عادل جراحه عامة، ودكتور محمود رضا ودكتور أحمد السيد تجميل، ودكتور محمد احمد عظام، ودكتور عبدالحميد الزغبى ودكتور حلمى حافظ تخدير.

ويقوم الفريق بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وذكرت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.