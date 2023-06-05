محافظ شمال سيناء يتفقد الإنشاءات الجديدة فى مستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، زيارة إلى مستشفى العريش العام تفقد خلالها الإنشاءات الجديدة، وذلك فى حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أحمد منصور، مدير عام المستشفى، وعدد من أطباء المستشفى.

وخلال زيارته للمستشفى تفقد المحافظ مبنى الكلى الصناعية الجديد، والذى يتكلف 170 مليون جنيه، ويضم 4 طوابق تحتوى على 4 غرف عناية وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بى وسى ونيجاتف طبقا للكود الطبى، كما يحتوى على 85 ماكينة غسيل كلوى و85 سريرا.

كما تفقد المحافظ المسجد الجديد الذى يتم انشاءه على مساحة 400 متر مربع ويتسع لعدد 500 مصل، بخلاف الميضة ودورات المياه وغرفة الامام والمأذنة، وهو تبرع من رجل الاعمال مصطفى البطل عن روح ابنه الشهيد.

وخلال زيارته للمستشفى قام المحافظ بزيارة الصحفى مسعد بدوى، مدير مكتب وكالة انباء الشرق الأوسط بشمال سيناء ونائب رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين، بعد اصابته بوعكة صحية، كما قام بزيارة سائقين بشركة مياه الشرب بعد تعرضهما لحادث أثناء صيانة احدى سيارات الشركة.