وكيل صحة الشرقية يصل مستشفى الحسينية للاطمئنان على مصابي النزلة المعوية

الشرقية فتحية الديب

وصل منذ قليل، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى الحسينية للاطمئنان على مصابي النزلة المعوية، مر وكيل الوزرة على المصابين للاطمئنان على حالتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.

أكد وكيل وزارة الصحة، أن المصابين تناولوا وجبات غذائية فائتة في صباحية عريس اليوم، موضحًا أن جميع الحالات مستقرة.

وأصيب 32 شخصًا بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بنزلة معوية؛ وذلك على خلفية تناولهم طعام بائت في صباحية عروسين، وجرى نقلهم لمستشفى الحسينية المركزي لتقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة والعاجلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى الحسينية باستقبال 32 شخصًا بينهم أطفال يعانون من قيء واسهال نتيجة تناولهم غداء فاسد في صباحية عروسين، وجار تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللازمة لهم.