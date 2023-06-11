اليوم السابع
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وكيل صحة دمياط يدشن مبادرة للكشف المبكر وعلاج الأورام.. اعرف الإجراءات

الأحد، 11 يونيو 2023 03:57 م
وكيل صحة دمياط يدشن مبادرة للكشف المبكر وعلاج الأورام.. اعرف الإجراءات جانب من عمل المبادرة
دمياط معتز الشربيني

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دشن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "الرئة_القولون_البروستاتا _عنق الرحم"، وذلك بمركز صحة أسرة ثان.
 
 وتابع وكيل وزارة الصحة خلال التدشين، إجراءات فحص وتسجيل  وخطواته الشاملة وأشار  أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة.
 
 يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن 
 
 يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
 
جانب من عمل المبادرة
جانب من عمل المبادرة

 


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