وكيل شباب كفر الشيخ يكرم بطل الكونغ ببطولة البحر الأبيض.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب سليمان زهدي، بطل الكونغ فو الحاصل على المركز الأول في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وبطولة الصداقة الصينية، كذلك المركز الأول "أربع مرات" ببطولة الكونغ فو على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة والمركز الأول ببطولة الجمهورية السوبر للأندية، بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب اجتاز اختبار الحزام الأصفر الافريقي و الحزام البرتقالى الإفريقي و الحزام الأصفر المصري والحزام البرتقالى المصرى والحزام الاخضر المصري والحزام الازرق المصرى للعبه، كما اجتاز اختبار الترقي لأحزمة الإتحاد، مشيداً بفوزه بالمركز الأول ببطولة أبطال الجمهورية ومركز أول قطاع شمال والمركز الثانى بالدورى الافريقي، والمركز الأول بكأس النخبة بالإسكندرية.

ويستعد اللاعب سليمان زهدي بطل الكونغ فو، الإلتحاق باختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، التى أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة في وقت لاحق وتعقد بعد منتصف يوليو بإعلان من وزارة الشباب والرياضة وفق تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

وعلى جانب آخر تشارك مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 10 - 14 يونيو الجاري، بالمدينة الشبابية برأس البر، وتشارك به 10 عضوات من أعضاء أندية الفتاة والمرأة من مراكز شباب المحافظة تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة أندية الفتاة والمرأة.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تتضمن ورش التدريب على تصميم تابلوهات المسامير، أباجورات الخيوط، و الرسم على القماش و تصنيع منتجات بمادة الريزن، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الفتيات وتأهيلهن وتدريبهن، ونشر ثقافة العمل الحر و القضاء على البطالة والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

ويأتي حضور عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وغادة راشد منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية والفعاليات يحضرها 40 فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات " كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، المنوفية".



أندية الفتاة والمرأة تشارك بملتقى الحرف اليدوية



بعض الاعمال الحرفية لفتييات كفر الشيخ