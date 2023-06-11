اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتي بالقاهرة لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت

الأحد، 11 يونيو 2023 01:56 م
وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتي بالقاهرة لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتي بالقاهرة
كتب محمود راغب

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استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، ومضيفة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.
 
من جانبه، أعرب السفير الكويتي غانم صقر الغانم عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم رسمي واسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام، بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.
 
وأكد السفير الكويتي أن الجالية المصرية تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الكويت عددا وأكثرهم تميزًا، وأن الكويت تفتح أبوابها دائمًا للكوادر المصرية المتميزة التي أسهمت ولاتزال تسهم في جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية والاهتمام كأخوة وأشقاء.
 
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي البلدين لإيجاد حلول والنظر في الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة، وذلك في إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.

الهجره

وزاره الهجره

الكويت

الجاليه المصريه فى الكويت



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