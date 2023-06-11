مراكز الشباب بكفر الشيخ تستقبل الجماهير لمتابعة مباراة الأهلى والوداد المغربى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ ، لاستقبال جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أفريقيا، المباراة التي تنطلق، مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالمجان لمتابعة المباراة، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة، أجرت استعداداتها لإستقبال الجماهير لمتابعة المباراة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيراً إلى حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم كافة الفرق المصرية و خلال لقائه الإذاعي الأخير دعا وزير الشباب والرياضة، جماهير الكرة المصرية لمؤازرة وتشجيع منتخب مصر الأول الأوليمبي، الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب مواجهة مرتقبة للفراعنة في المغرب، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة للأولمبياد باريس 2024 .

ويبحث الأهلى عن اللقب القاري الـ25 فى مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على الوداد في مباراة وتأمل الجماهير في حسم البطولة من ملعب استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يطالب من المارد الأحمر الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليحصد اللقب، لأن مباراة الذهاب في القاهرة أسفرت عن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الوداد.