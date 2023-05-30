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تدريبات تخاطب وتنمية مهارات تعديل السلوك لذوي الهمم بمراكز شباب كفر الشيخ

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:06 م
تدريبات تخاطب وتنمية مهارات تعديل السلوك لذوي الهمم بمراكز شباب كفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم مركز تخاطب وتنميه مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب كفر الشيخ، تدريبات متنوعة لأطفالنا "القادرون باختلاف" بالمجان، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المركز يعمل على تنمية التخاطب لأطفال التوحد، وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث، أو الجلطات الدماغية، والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي، وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي.

وينظم مركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب سيدى سالم للمبدعين باختلاف، تدريبات اللياقة البدنية، وإكسابهم المهارات الحركية، ويحرص على تقديم الورش الفنية، في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنمية قدراتهم الرياضية، والفنية، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور مصطفى الحلو، مسؤول مكتب "قادرون باختلاف" بكفر الشيخ.

 

 


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