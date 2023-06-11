محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

و اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا الأثنين، وشدد على توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة، وتأمين محيط اللجان وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وتجهيزها بالخدمات المطلوبة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 11 لجنة تضم 1998 طالب وطالبة بالشعبين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد ، أعلن عن تشكيل غرفة دعم اون لاين لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تعمل على مدار الساعة، مؤكداً على أنه من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة بالثانوية العامة والتصدى لظاهرة الضغط النفسى والتوتر والإرهاق الذهنى لدى الطلاب، حيث جرى تشكيل الغرفة لتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع توجيه عام الحاسب الآلي.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن الغرفة تتضمن مجموعة من موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة والموجهين الأوائل وأصحاب الكفاءات والخبرة لتلقى الاستفسارات والأسئلة التى تواجه الطلاب والإجابة عليها بشكل فورى وذلك من خلال روابط الكترونية لكل مادة على حدة وما على الطالب سوى الضغط على الرابط والانضمام للمجموعة وإرسال الاستفسارات والأسئلة وسيتم الإجابة عليها من المختصين .

وأشار مدير التعليم بالمحافظة إلى نشر الروابط تباعا لكل مادة دراسية قبل الامتحان بوقت كاف على صفحة العلاقات العامة بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة، مؤكدا دعمه الكامل و المتواصل لطلاب المحافظة وان جميع العاملين بالحقل التعليمى و على مدار الساعة لن نتخاذل فى دعم وتشجيع طلابنا للوصول بهم لأعلى مراكز النجاح والتفوق.