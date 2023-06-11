محافظ الدقهلية: الإعفاء من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه ، انه تم اتخاذ اجراءات مكثفه لاستقبال عيد الاضحى المبارك لعام 2023 م، وذلك من خلال كافه الاجهزه التنفيذيه على مستوى المحافظه.

وشدد "مختار"، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

وقرر "مختار" الاعفاء من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحي المبارك لتشجيع المواطنين علي ذبح الأضاحي داخل المجازر.

وتقرر زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر، لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة، وتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه خلال العيد المبارك.

وتم تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحيه لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين كما اشار المحافظ الى التاكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبه الانتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الانتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافه إلى اتخاذ التدابير الأزمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى التأكيد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض خاصة لحوم الأضاحى وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة وقيام رؤساء الوحدات المحليه خلال ايام العيد بالعمل المستمر لازاله الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافه ورفع القمامه والمتابعه المستمرة للازاله الفوريه لايه تعديات على الأراضى الزراعية أوأملاك الدولة أوطرح النهر واتخاذ الاجراءات القانونيه والإداريه حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و كذا الاستجابه الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى اوإهمال.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظه لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال ايام العيد بما يكفل تغطيه المدن والمراكز والقرى بالاضافه لتكثيف الحملات المروريه لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى للالتزام بالتعريفه المقررة وعدم استغلال الركاب ،كما وجه" المحافظ "لرفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال ايه حالات طارئه والتعامل معها وفقا للاصول الطبيه ،وايضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع ايه اعطال او احداث طارئه واتخاذ اجراءات حلها فورا،كما وجه "د.مختار " لتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وربطها على الغرفه الرئيسيه للعمليات بديوان المحافظه للابلاغ عن ايه طوارئ والتجاوب معها فورا.