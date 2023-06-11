عودة تحليق البالون الطائر بخروج 35 رحلة على متنها أكثر من 700 سائح بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عودة تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية بعد توقفه على مدار الأيام الماضية لظروف الطقس، حيث خرج أكثر من 700 سائح على متن 35 رحلة بالون، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويقول أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون الطائر تنطلق فجراً من غرب محافظة الأقصر، وتجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وبعد توقفها الأيام الماضية خرجت اليوم 35 رحلة على متنها 700 سائح من حول العالم، حيث يتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم، حيث يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للغيوم والطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب، فهي مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم.

ويضيف أحمد عبود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.