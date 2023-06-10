لليوم الثالث.. الأقصر تشهد إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة تقلبات الطقس

الأقصر – أحمد مرعى



إلغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي. تسببت حالة الطقس المتقلب وسرعة الرياح اليوم السبت، ولليوم الثالث على التوالى، فى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حيث قررت سلطة الطيران المدنىإلغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي.

ويقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، إنه تم إلغاء تحليق الرحلات لظروف تقلبات الطقس وسرعة الرياح مما يمنع خروج الرحلات، لليوم الثالث على التوالى لظروف الطقس، موضحاً أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.