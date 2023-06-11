ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب مستلزمات طبية وراكبة بحوزتها 5 أسلحة بيضاء

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبين مصريين تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، كما تم ضبط راكبة بحوزتها 5 أسلحة بيضاء.

المحاولة الأولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، حيث أستوقف سيد فؤاد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من محمد مرسي مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام محمد امين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف أحمد محمد رفاعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

كلف أيمن شملول مدير الجمرك لجنة مكونة من احمد الصغيرين ومحمد عدلي وأحمد أمين ومجدي عزت و هشام عطية باشراف محمود سليمان مدير الحركة وفي حضور علي فهمي من إدارة الامن الجمركي، وذلك لجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 407 قسطرة طبية.

وفي المحاولة الثانية الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة السابق ذكرها تم ضبط راكبة عربية بحوزتها 5 خناجر شارك في الضبط كلا من ايمن علي الديب مأمور اللجنة الجمركية، و احمد سامي مأمور التفتيش اليدوي وكل من احمد مدحت فهمي مأمور الجمرك، و طاهر خفاجي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة باشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

والمحاولة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من صبيحة، حيث أستوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضاً حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام طاهر سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بتكليف إبراهيم مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، قام مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من عبد القوي عزوز و أماني معوض و نهال نجم الدين تحت اشراف اكرامي احمد بجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 366 عبوة خيوط جراحية و حشو أسنان و قسطرة.

أمر ايمن شملول مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، وأمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة 2023 ضد الراكبة، كما أمر هاشم مصطفي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبة للنيابة المختصة.