اليوم السابع
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صحة الدقهلية: قافلة طبية اليوم بجميع التخصصات بقرية الجزائر بجمصة لمدة يومين

الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 ص
صحة الدقهلية: قافلة طبية اليوم بجميع التخصصات بقرية الجزائر بجمصة لمدة يومين قافلة طبية - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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تنظم مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم قافلة طبية علاجية مجانيه بقرية الجزاير التابعة لمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، والتى من المقرر أن تستمر لمدة يومين بدأ من اليوم 11- 12 يونيو، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بالقرية.

 

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

 

 وأشار مكين إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية؛ ويذكر بأن تم تنظيم قافلتين خلال الشهر الحالى بقرية قلابشو والامل التابعين لمركز بلقاس ضمن خطة شهر يونيو.

 


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